Pin Up официальный сайт.

В 2017 году было открыто казино Pin Up. Аудитория игроков из Европы и СНГ за 3 года выросла настолько, что сайт обслуживает несколько сотен тысяч посетителей каждый месяц. Контора сотрудничает с производителями программного обеспечения: Amatic, Microgaming (Quickfire), Apollo games и др. Дела ведутся по официальной лицензии Кюрасао, создатели Пин Ап казино гарантируют оперативную выплату выигрышей и соблюдение условий игры.

Официальный сайт Пин Ап: регистрация

Оказавшись на сайте, игрок увидит основные блоки меню и баннер с информацией о приветственном подарке для новых пользователей. Любой может получить его, но первым делом нужно создать новый игровой аккаунт. Проанализируем основные блоки меню Pin Up, а затем рассмотрим процесс регистрации:

Интерфейс казино Pin Up имеет приятный внешний вид и содержит следующие функциональные возможности:

В верхней правой части экрана расположена кнопка создания и авторизации учетной записи. Пользователь может попасть в раздел акции, текущие чемпионаты и ознакомиться с дополнительной информацией о программе лояльности в 1 клик. Клиент может задействовать поиск по игровым автоматам, а также информацию о максимальном джекпоте на данный момент в левой части экрана. Для обращения в тех. службу доступна функция обратной связи. Обозначена она специальным значком и расположена в правой части экрана. Основная информация о компании, политике конфиденциальности и партнерской программе находится в нижней части.

Рассмотрим регистрацию и вход на сайт. Процедура создания игрового счета является классической, используя номер телефона или адрес электронной почты. Функция привязки социальных сетей к аккаунту также доступна.

Проверка вашей новой учетной записи является следующим шагом. Для подтверждения информации необходимо войти в личный кабинет и заполнить все пустые поля реальной информацией. После этого отправить копию паспорта и фото банковской карты, используя опцию "загрузить документы". Секретный код из 3 цифр на обратной стороне карты можно закрыть, он не требуется для верификации.

Клиент не сможет играть на деньги в казино Pin Up если проигнорирует эту процедуру. Плюс, пользователь сможет использовать только демо-режим сайта. Этого будет достаточно, чтобы ознакомиться с игровыми автоматами и функционалом платформы, но играть на реальные деньги и выводить выигрыши со своего счета без верификации будет невозможно.

Слоты Pin Up казино

На выбор пользователям предоставляется один из почти 50 различных игровых автоматов от ведущих разработчиков. Разнообразные развлечения не дадут пользователям заскучать. Рассмотрим самые популярные из них и поговорим о плюсах:

Самые популярные игры недели/месяца можно посмотреть на официальном сайте. Первое место сразу в 2-х вкладках занимает "Book of Aztec" от разработчика Amatic Industries. Игрок переносится в мир ацтеков, а музыкальное и визуальное сопровождение создает атмосферу древних стран. Происходящее на экране производит яркое впечатление, и во время выигрыша наслаждение от игры становится максимальным.

Австрийская компания, которая уже более 20 лет занимается созданием оборудования и автоматов для казино, стала одним из самых качественных производителей программного обеспечения. Для Pin Up казино важна репутация и доверие со стороны клиентов, поэтому платформа работает только с ведущими разработчиками.

"Lucky Streak 3" идет следующей по популярности. Клиенты любят этот игровой автомат, так как максимальный коэффициент выигрыша достигает отметки X7500. Кроме того, разработчиком является Endorphin. Еще один производитель высококачественного программного обеспечения, который уже несколько лет работает с онлайн-казино Pin-Up. Бонусные возможности, хорошо проработанная анимация и собственный неповторимый стиль - все это делает Lucky Streak 3 одним из самых популярных игровых автоматов.

Какие развлечение ждут клиентов помимо игровых автоматов?

Гигантский выбор live-рулеток с настоящими крупье. Пользователь может играть в покер, монополию и другие игры с живыми дилерами. Веб-камеры транслируют работу дилера в режиме реального времени, и у игрока есть 15+ вариантов, доступных для приятного времяпровождения.

Раздел TV-игр. Пользователю стоит обратить внимание на разнообразие карточных игр и лото. Чтобы сорвать банк, нужно всего лишь правильно угадать комбинацию.

Как пополнить виртуальный счет?

Минимальная сумма депозита составляет 50 рублей, по сравнению с конкурентами. Минимальный взнос становится выгодным для игрока из за отсутствия комиссии. Существует несколько систем для пополнения баланса и снятия выигрышей с виртуального кошелька: именные карты, электронные платежные системы и криптовалютные кошельки.

Используя функцию "пополнение" можно внести депозит на личный счет. Для этого нужно перейти в раздел "касса" и нажать на удобную платежную систему, а затем указать точную сумму.

Мобильная версия казино Pin Up

Разработчики предусмотрели мобильную версию казино для любителей играть вдали от дома. Она подходит для пользователей смартфонов и планшетов, а её функционал и дизайн ничем не отличаются от оригинальной версии. Удобна эта версия тем, что клиент, если есть подключение к Интернету, может играть из любой точки мира, не будучи привязанным к определенному компьютеру или месту.

Нет особой разницы между работой через ПК и мобильное устройство. Иногда скорость отклика на авторизацию через мобильное устройство или планшет немного больше, но это никак не влияет на процесс работы.

Где скачать казино Pin Up?

Пользователь может скачать удобное приложение на свой телефон или планшет чтобы всегда иметь под рукой рабочую программу. Для того чтобы загрузить программу на гаджет с ОС Android, требуется:

- Перейти на официальный сайт.

- Выбрать опцию "Установить Android" в специальной вкладке.

- Выбрать функцию "Скачать для Android".

- Установить файл после завершения загрузки.

Если загрузка файлов не началась, следует переключить на функцию "разрешить загрузку файлов из сторонних источников" в настройках безопасности вашего устройства. После установки можно вернуть в исходное положение.

Мобильное приложение недоступно для клиентов с устройствами на базе IOS. На данный момент разработчики столкнулись с трудностями размещения приложения в App Store, поэтому можно использовать адаптированную версию сайта для работы с казино. Оптимизированная версия бесперебойно работает в любом браузере, а для быстрого доступа можно вынести ссылку на рабочий стол мобильного гаджета.